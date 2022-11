"Amanhã não vai estar pronto para o jogo seguramente": Cristiano Ronaldo falha encontro de preparação contra a Nigéria

A sessão de trabalho na Cidade do Futebol, a última antes do encontro de preparação com a Nigéria (amanhã, às 18H45, no Estádio de Alvalade) está agendada para as 18H30 e terá apenas 15 minutos abertos à comunicação social.Em conferência de imprensa, a primeira desde o arranque do estágio da seleção, Fernando Santos confirmou que Ronaldo vai falhar o treino, assim como o jogo, por estar com gastrite e que neste momento precisa de repousar.