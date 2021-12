Amazon ameaça despedir estafeta por se recusar a entregar encomendas durante tornado nos EUA

Cerca de uma hora e vinte depois, o tornado atingiu um dos armazéns da Amazon e matou seis trabalhadores.

Uma estafeta da Amazon foi ameaçada de que seria despedida se não terminasse as entregas durante o tornado que atingiu Illinois, nos EUA, no dia 10 de dezembro, e que matou seis trabalhadores num dos armazéns da empresa.

A motorista de entregas informou o chefe de que havia um alerta de tornado na área e sugeriu voltar para a base por segurança, mas o supervisor ameaçou-a com a demissão, de acordo com as mensagens de texto fornecidas à