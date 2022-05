Amber Heard acusa Johnny Depp de a ter violado com uma garrafa

"Johnny tinha a garrafa dentro de mim e a repetiu-o várias vezes", salientou a atriz em tribunal.

Fairfax, em Virgínia, nos EUA,

"Lembro-me que não me queria mexer porque não sabia se a garrafa estava partida(...)", salientou a atriz, acrescentando que só se lembra de pensar "por

favor, Deus, por favor, espero que não esteja partida.'

A atriz garante que Depp disse várias vezes a frase "porra, eu vou-te matar".



De seguida, a atriz relatou que Depp a tinha penetrado com a garrafa mas que Amber se convenceu que a garrafa não estaria quebrada e seria bem pior se estivesse.

"Johnny tinha a garrafa dentro de mim e a repetiu-o várias vezes", salientou a atriz.



No julgamento, foram mostradas duas garrafas numa mesa de cabeceira que a própria Amber tinha fotografado no hotel. "O meu estômago ficou vazio", disse Amber, embora não tenha conseguido identificar se uma delas era a garrafa com a qual Depp a violou porque não tem memória disso.



Em causa está o pedido de indemnização milionária que Depp exige à 'ex' por difamação.

