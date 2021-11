Ambição de limitar a temperatura a 1,5ºC e apelo ao fim do uso do carvão: Conheça as principais conclusões da COP26

Depois de duas semanas de negociações, o texto da declaração final da cimeira climática da ONU foi este sábado aprovado.

O texto da declaração final da cimeira climática da ONU (COP26) foi este sábado aprovado depois de longas negociações entre os líderes políticos e milhares de especialistas reunidos em Glasgow, na Escócia.



No final de duas semanas de conversações, que tiveram de ser estendidas por mais um dia para equilibrar as demandas das nações, conheça as principais conclusões da COP26.



"Phase down": Suavização do apelo ao fim do uso do carvão

A declaração foi aprovada com uma proposta de última hora feita pelo ministro do ambiente indiano, Bhupender Yadav, que pretendia suavizar o apelo ao fim do uso de carvão. Assim, o ministro solicitou a mudança de formulação de um parágrafo em que se defendia o uso progressivo do uso de carvão para produção de energia sem medidas de redução de emissões.

Deste modo, a Índia quis substituir o fim progressivo - "phase-out" - por uma redução progressiva - "phase down" -, uma proposta que foi aceite com manifestações de desagrado de várias delegações, como a Suíça, e a União Europeia e ainda de países mais vulneráveis às alterações climáticas.



Ambição de limitar a temperatura a 1,5ºC

As negociações climáticas da ONU na Escócia terminaram com um acordo global que visa pelo menos manter vivas as esperanças de limitar o aquecimento global a 1,5ºC, e assim manter a hipótese de salvar o mundo da crise climática.