Ambulância roubada durante socorro em Camarate encontrada em Lisboa

Estava abandoada na faixa de rodagem com luzes de emergência ligadas e portas abertas.

Uma ambulância dos bombeiros de Camarate foi furtada na manhã deste domingo quando uma equipa prestava socorro a uma vítima de doença súbita na Rua Cidade de Luanda, no Bairro de Angola, Camarate.



O caso aconteceu pelas 6h30.

A ambulância foi encontrada por volta das 8:30 em Lisboa, na freguesia de Santa Clara, pelos bombeiros de Camarate. A coorporação tinha colocado vários meios no terreno na tentativa de localizar a ambulância.



"Encontrámos o veículo abandoado na faixa de rodagem com luzes de emergência ligadas e portas abertas, felizmente sem qualquer tipo de dano", explicou Luis Martins, Comandante dos Bombeiros de Camarate.



Foi apresentada queixa na esquadra da Policia Segurança Publica, que está a efetuar diligências no sentido de encontrar o autor do roubo.