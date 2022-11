Ameaça de ataque na escola básica Sttau Monteiro em Loures

Vários alunos foram alertados para não ir à escola porque correriam perigo.

Um grupo de alunos da escola básica Sttau Monteiro, em Loures, recebeu uma mensagem a alertar para um possível massacre.

Durante a manhã desta quinta-feira vários alunos foram alertados para não ir à escola porque correriam perigo.Até agora não foram encontradas armas nem sinais de perigo, mas a Polícia Judiciária está à procura do autor da ameaça.Na mensagem a que ateve aceso um dos alunos afirma ter recebido a informação de um massacre na escola."Estou com medo. Tenho umas amigas que o padrasto delas é polícia e recebeu essa informação. A minha mãe disse para eu não ir [à escola], mas continuo com medo, porque a minha casa fica a nem um quilómetro" adianta.