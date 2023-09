Ameaça de bomba durante congresso da NATO obriga a retirar 150 pessoas e a fechar ruas no centro de Madrid

Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CDTI) foi evacuado.

A polícia espanhola evacuou um prédio e isolou várias ruas no centro de Madrid, em Espanha, após receber uma ameaça de bomba, segundo avança a Reuters que cita um porta-voz da polícia.Segundo o El Mundo, foi recebida uma ameaça de bomba no Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CDTI) onde decorre um congresso da NATO.Mais de 150 pessoas foram retiradas do edifício e as ruas foram fechadas ao trânsito. Também outros edifícios públicos, como o Museu Arqueológico Nacional e a Biblioteca Nacional, foram obrigados a encerrar.O alerta ocorreu às 14h30. A polícia proibiu a circulação na área.