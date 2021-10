Amigo do jovem morto na fila para a discoteca no Porto conta tudo o que aconteceu: "Ficou um campo de batalha"

Paulo Correia, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos após agressão a murro.

Um amigo de Paulo Correia, o jovem que morreu após ser agredido na fila de entrada para uma discoteca, no Porto, na madrugada de domingo, falou em exclusivo aoe revelou os momentos que antecederam as agressões, que se vieram a revelar fatais para Paulo, de 23 anos, que morreu esta segunda-feira, já no hospital.Leia a notícia completa no Correio da Manhã