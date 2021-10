Amigos de jovem que morreu no Porto fazem tatuagem de uma rosa negra

Vários amigos de Paulo Correia tatuaram uma rosa negra para recordar o jovem estudante, de 23 anos, que morreu após uma agressão junto à discoteca Boîte, na rua Passos Manuel, no Porto, domingo de madrugada.





As tatuagens incluem a data 10/10, o dia em que Paulo perdeu a vida. Dias antes da agressão fatal, o jovem tinha pintado de negro uma rosa que seria adereço no videoclip da música ‘Cinzas’, do rapper Waze, um dos seus amigos mais próximos.