Amizade especial de Margarida Corceiro e Pedro Porro gera mal-estar na relação da atriz

A amizade especial de Margarida Corceiro e Pedro Porro, do Sporting, gerou mal-estar entre a atriz e o namorado, João Félix, com o qual vive uma relação à distância. De tal forma que Margarida e o lateral do Sporting vieram a público justificar a divulgação do vídeo que os mostra juntos, em ambiente de grande cumplicidade, numa discoteca de Lisboa. Ambos desmentem qualquer envolvimento amoroso e asseguram que são apenas bons amigos. “Tenho uma relação especial com ela [Margarida Corceiro] mas ninguém está a ser infiel.Leia toda a história no Correio da Manhã