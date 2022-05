"Amo o futebol, e quem ama o futebol ama o Benfica": O primeiro dia de Roger Schmidt

Treinador alemão afirma que clube encarnado é "um dos maiores do mundo".

"O Benfica é um grande clube, um dos maiores do mundo. Amo o futebol, e quem ama o futebol ama o Benfica. Desde as primeiras conversas com as pessoas do Benfica que ficou na minha cabeça que esta será uma grande opção para mim, eu quis fazer parte do Benfica. Estou entusiasmado para trabalhar." Esta foi uma das primeiras declarações de Roger Schmidt em solo português como treinador do Benfica.Saiba mais no Correio da Manhã