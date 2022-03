Amor em tempos de guerra: Militares da Unidade de Defesa Territorial casam-se em Kiev em pleno conflito militar

Noivos trocaram as alianças vestidos com os uniformes militares.

Dois militares da Unidade de Defesa Territorial da Ucrânia casaram-se naquela que seria, supostamente, a linha de frente de combate do conflito militar russo que o país enfrenta há onze dias consecutivos.

A cerimónia simplista, que aconteceu num posto de controlo militar localizado na capital ucraniana, Kiev, não contou com os tradicionais sinos da igreja, nem qualquer vestido de noiva branco tradicional, mas juntou mais de uma dezena de soldados das tropas ucranianas que testemunharam este momento único e pouco previsível.

Apesar da Guerra na Ucrânia, os recém-casados Lesia Ivashchenko e Valerii Fylymonov não deixaram de trocar as alianças, vestidos com os uniformes militares que simbolizam a honra e o compromisso que têm com a Ucrânia no que diz respeito à salvaguarda do país contra as invasões russas.