Amorim acredita que Sporting vai ganhar todos os jogos até ao fim da época

Leões jogam este domingo, em casa, frente ao Paços de Ferreira.

O treinador do Sporting mostrou-se este sábado convicto de que os leões vão ganhar todos os jogos até ao final da época, mas recusou avaliar se isso permitirá chegar ao título de campeão da I Liga de futebol.

"Nós vamos ganhar os nossos jogos. Tenho essa convicção de que nós vamos conseguir ganhar os nossos jogos todos. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Não acredito em mais nada do que ganhar os nossos jogos e, no fim, vamos fazer as contas", atirou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.





O Sporting joga este domingo, no Estádio José Alvalade, frente ao Paços de Ferreira.