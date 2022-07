ANA anuncia greve e plenário do SEF que sindicato desmente

"Trata-se de uma falta de caráter da parte da empresa, para justificar uma situação", afirma presidente do Sindicato do SEF.

A ANA Aeroportos está a anunciar nos altifalantes do Aeroporto de Lisboa a ocorrência de um plenário e greve de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que, apurou o CM juntou de fontes sindicais desta força de segurança, não estão a acontecer, nem sequer foram anunciados.

Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, confirmou ao CM que está a ser informado desta situação desde o início da manhã deste sábado. "Já contactámos a ANA Aeroportos, e informaram-nos que se trata de um problema informático que vai ser corrigido. No entanto, (pouco depois das 10h00, à hora do contacto feito pelo CM com o responsável), tudo continua na mesma", explicou o líder sindical.





"Trata-se de uma falta de caráter da parte da empresa, para justificar uma situação", acrescentou Acácio Pereira. Ao que o nosso jornal apurou, os terminais do Aeroporto de Lisboa registam na manhã deste sábado muito movimento, mas sem picos de passageiros nas chegadas.

Contactada pelo CM, fonte oficial da ANA Aeroportos admitiu que "o sistema informático do aeroporto de Lisboa ativou indevidamente uma mensagem sonora gravada anteriormente. Naturalmente que quando a situação foi detetada, foi corrigida pelos serviços do Aeroporto".