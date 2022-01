ANA pede que testes à Covid-19 sejam feitos fora do aeroporto de Lisboa ou agendados

Empresa gestora dos aeroportos de Portugal refere que "será dada prioridade aos passageiros com voo para o próprio dia".

Nos últimos dias os aeroportos portugueses têm registado uma grande afluência de passageiros na zona de testagem à Covid-19.

A empresa responsável pelos

aeroportos em Portugal pede, em comunicado, para que os passageiros façam os testes antes de se dirigirem ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e para que "este não seja considerado primeira opção".



O comunicado esclarece que deve ser feito um agendamento prévio no site da Synlab para quem pretenda realizar o teste no aeroporto. "Será dada prioridade aos passageiros com voo para o próprio dia", refere a empresa.

Durante este sábado foram realizados 2200 testes à Covid-19, este domingo já foram realizados 800 no aeroporto de Lisboa. Estão a funcionar 10 postos de atendimento, tendo sido duplicados os meios existentes.