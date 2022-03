Anastasiia Yalanskaya, a voluntária morta a tiro enquanto entregava comida em abrigo de cães perto de Kiev

Jovem ucraniana estava a trabalhar com dois homens no espaço que estava sem comida há três dias quando foi baleada.

Anastasiia Yalanskaya, de 26 anos, estava a entregar comida num abrigo de cães em Bucha, a 30 quilómetros de Kiev, na Ucrânia, quando foi atingida a tiro.



A voluntária ucraniana, que acabou por morrer, estava a trabalhar com dois homens no espaço que estava sem comida há três dias.



De acordo com a Global News, a jovem teria insistido em permanecer na capital ucraniana mesmo depois da família e dos amigos terem fugido ao conflito, numa altura em que as tropas russas estão às portas de Kiev.



Yalanskaya mantinha os familiares e amigos atualizados através de um grupo no Telegram



Desconhece-se até ao momento o porquê da jovem ter sido alvejada. Os amigos acreditam, no entanto, que as milícias russas estão a matar civis de forma aleatória de forma a provocar o medo entre a população.