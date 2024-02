André Ventura diz que o Chega é o primeiro partido em quase 40 anos que "desafia" o PS e o PSD

Líder do Chega prometeu como primeira medida equiparar suplemento atribuído às forças de segurança.

André Ventura disse esta segunda-feira que o Chega é o primeiro partido em quase 40 anos que "desafia" o PS e o PSD. Em entrevista à, o presidente do Chega referiu que as "pessoas estão fartas da casta que domina a política portuguesa" e que está "preparado para governar e para vencer".Para Ventura, a vitória é possível, embora improvável. "Se me perguntar se é provável que o Chega vença, direi que é óbvio que não. Mas há 50 anos que ninguém vence ser o PS e o PSD. Penso que seja a primeira vez, desde 1987, pelo menos, que há um partido que desafia a força destes dois", salientou.As sondagens apontam para um terceiro lugar para o Chega, mas André Ventura revela-se confiante para um cenário ainda mais favorável. "É possível. Estamos preparados para vencer", destacou.O líder do Chega prometeu, como primeira medida a implementar caso o Chega vença, equiparar o suplemento atribuído à PJ às outras forças de segurança, que há um mês protestam e apelam por melhores condições laborais e salariais.Sobre uma coligação de direita, Ventura destacou a "irresponsabilidade" de Luís Montenegro, que não revelou interesse em formar alianças com o Chega.Confrontado com as críticas duras tecidas pelo social-democrata, o líder do Chega afirmou que não tenciona "vender votos" e classificou o PSD como "a muleta do PS"."Se nos derem uma oportunidade vão ver como o País entra nos eixos", disse, garantindo ser a alternativa que o País precisa.Como principais focos do partido, Ventura destacou o combate à corrupção, o crescimento económico e o proporcionar de melhores condições aos portugueses.O primeiro a ser entrevistado foi Paulo Raimundo , do PCP, que, entre outras propostas, na segunda-feira, defendeu