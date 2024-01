André Ventura recandidata-se à presidência do Chega com o objetivo de "vencer as legislativas"

Líder do partido diz que o trabalho que começou em 2019 ainda não foi concluído.

André Ventura apresentou, na tarde deste domingo, a recandidatura à presidência do Chega. O líder do partido diz que o trabalho que começou em 2019 ainda não foi concluído e que tem "uma oportunidade de ouro para virar a página do socialismo".

Refere que seria negligente, "abandonar o barco a esta altura", quando sente que "mais do que nunca é exigido pelos portugueses esforço, dedicação, perseverança e sacrifício para que os portugueses possam ter no dia 10 a mudança que tanto esperam".

Acrescenta que se candidata novamente com um objetivo "ambicioso e difícil, mas claro: vencer as eleições legislativas de 2024".