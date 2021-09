André Ventura recebido com protestos no bairro da Jamaica

No local esteve presente dispositivo policial.

O presidente do Chega, André Ventura, foi esta segunda-feira recebido no bairro da Jamaica, no Seixal, por protestos de moradores que consideraram "uma vergonha" o político ter ido fazer campanha ao onde criou inimizades por ter chamado "bandidos" a uma família local.Sob forte aparato policial, Ventura prestou declarações aos jornalistas e ainda trocou algumas palavras com moradores indignados. Uma dessas pessoas, que diz não ser moradora do bairro mas que se sentiu indignada com a sua presença ali, acusou Ventura de ser "racista". O presidente do Chega respondeu: "Não sou racista, quero é que todos cumpram as regras".Ventura negou ainda estar a referir-se a uma "comunidade", nomeadamente a comunidade cigana, quando chamou "bandidos" a família local.Recorde-se que André Ventura foi condenado a pedir desculpa pelas declarações proferidas em relação à família que pousou ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa.A família Coxi e a PSP envolveram-se em confrontos em janeiro de 2019, no Jamaica. Marcelo foi no mês seguinte ao bairro e deixou-se fotografar com os mesmos. Foi por isso atacado por André Ventura, em janeiro deste ano, num debate para as Presidenciais.