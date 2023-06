André Ventura reune-se com Matteo Salvini

Líderes reuniram-se com o intuito de falar sobre futuro da direita europeia.

André Ventura reuniu-se hoje, em Roma, com o vice primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, para falar do futuro da direita europeia e preparar a eventual entrada do Chega no Parlamento Europeu.As próximas eleições europeias realizam-se dentro de um ano, em junho de 2024.A possibilidade do Chega, em Portugal, e do Vox, em Espanha, poderem vir a fazer parte dos respetivos governos foi outro dos temas do encontro.