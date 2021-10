Animais de estimação passam a ter os mesmos direitos que os filhos nos divórcios em Espanha

São também considerados "seres vivos dotados de sensibilidade".

Os animais de estimação passaram a ter mais direitos em Espanha, esta terça-feira, e a serem considerados "seres vivos dotados de sensibilidade".

O projecto de lei de proteção animal, aprovado no país esta terça-feira, determina que os animais têm os mesmos direitos que as pessoas, especificamente, como os filhos, em caso de divórcio. Isto é, "um juiz pode determinar, num processo de divórcio, a guarda conjunta de um gato ou cão aos elementos do ex-casal". Em caso de o ex-casal não querer guarda partilhada, será obrigatório determinar uma casa para acolher o animal, explica o El Mundo. No entanto, quando aplicada, a guarda conjunta pode ser retirada se for provado que "um dos elementos do ex-casal abuse do animal de estimação ou o tenha utilizado para ameaçar e coagir o ex-parceiro". Neste sentido, vão ser implementados mecanismos de divórcio como guarda e visitas.