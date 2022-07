Anitta no hospital horas depois de concerto em Portugal

Cantora revelou na rede social Instagram que estava acompanhada pelo namorado.

A artista brasileira Anitta acabou a sua digressão pela Europa com o espetáculo de encerramento do festival Marés Vivas, no domingo. 11 espetáculos depois (dois em Portugal), a artista regressou ao Brasil esta segunda-feira, mas foi internada no hospital.Anitta revelou aos seguidores na rede social Instagram que estava acompanhada pelo namorado, conhecido por Murda on the Beat, e pela amiga Gessica Kayane.Dias antes a cantora já tinha comentado com os fãs, através da rede social, que estava muito cansada da digressão europeia.O motivo do internamento ainda não é conhecido.