Anne Frank pode ter sido traída por um notário judeu

Arnold van den Bergh, que morreu em 1950, foi acusado com base em seis anos de pesquisa e uma nota anónima recebida pelo pai de Anne, Otto Frank, quando voltou a Amsterdão no final da guerra, avançou o The Guardian.A nota refere que Van der Bergh, membro de um conselho judaico, tinha denunciado aos nazis o esconderijo da família Frank.

Num documentário da CBS e no livro "The Betrayal of Anne Frank", de Rosermary Sullivan, é apontado que uma das motivações do notário para a denúncia seria assegurar a sua segurança e da própria família. Van der Bergh teria denunciado os esconderijos como um seguro de vida para a família. Coincidência ou não, nem ele nem a filha foram deportados para os campos de concentração.