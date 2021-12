Antigo diretor de serviços da DGS deixa alerta: "Estamos a cometer os mesmos erros do Natal passado"

André Peralta Santos criticou a atual situação pandémica no país derivada da nova variante Ómicron.

"O risco que corremos é de um janeiro com níveis de doença na comunidade muito elevados e pressão muito elevada nos hospitais com degradação da qualidade e acesso a cuidados não covid", alerta, sublinhando a importância de "medidas restitivas"



Omicron update



Estamos a cometer os mesmos erros do Natal passado



"No ano passado decidimos aliviar restrições no natal e pagamos caro essa decisão com um janeiro de 2021 de má memória", conclui.

