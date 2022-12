Antigo diretor-geral da Defesa Nacional suspeito de corrupção

Três altos quadros da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) (dois deles já fora do serviço, o mais importante o ex-diretor-geral Alberto Coelho), foram esta terça-feira detidos pela PJ na ‘Operação Tempestade Perfeita’, por suspeitas de corrupção na adjudicação por ajuste direto de obras, lesando o Estado em largos milhares de euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã