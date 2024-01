Antigo futebolista do Chaves desaparecido há cinco dias em Montalegre

Carro de João Magalhães encontrado na aldeia espanhola de Videferre.

João Manuel Teixeira Magalhães, conhecido por Malaias, está desaparecido de terça-feira em Montalegre, Chaves. A PSP e a GNR iniciaram as buscas na terça-feira.



No sábado, o carro do homem, de 69 anos, antigo futebolista do Grupo Desportivo de Chaves, foi encontrado na aldeia espanhola de Videferre, perto de Vilar de Perdizes, num local de muito difícil acesso. João Manuel vinha de Verín e ter-se-á despistado, após optar por uma rota diferente do habitual.