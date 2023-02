Antigo médio do Sporting Matías Fernández anuncia fim de carreira aos 36 anos

Matias Fernández passou os dois últimos anos no La Serena, que alinhava no principal escalão do campeonato chileno, depois de em 2020 ter regressado ao Colo Colo, clube no qual se formou e em que iniciou a carreira profissional, em 2004.

Em 2007, rumou à Europa, para representar os espanhóis do Villarreal, antes de se transferir para o Sporting, pelo qual somou 116 partidas e 19 golos, entre 2009 e 2012, embora não tenha conquistado qualquer troféu pelos 'leões'.

Envergou ainda as camisolas dos italianos da Fiorentina e do AC Milan, dos mexicanos do Necaxa e dos colombianos do Junior Barranquilla.

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, 'Matigol', como era conhecido, foi internacional chileno em 74 ocasiões e apontou 14 tentos por 'la roja', tendo participado no Mundial2010, na África do Sul, e conquistado a Copa América, em 2015.

Encerra a carreira com 660 jogos disputados por clubes e seleção, além de 117 golos assinados.