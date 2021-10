Antigo presidente dos EUA Bill Clinton internado de urgência devido a infeção

O antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi hospitalizado com uma infeção num hospital da Califórnia, na terça-feira, informou o seu porta-voz.

A infeção "não está relacionada com a Covid", pode ler-se no anúncio feito no Twitter.

Segundo a mesma fonte, Clinton está "a recuperar, bem disposto e está incrivelmente grato aos médcos, enfermeiros e restante pessoal que lhe prestam excelentes cuidados".De acordo com a CNN, o ex-presidente dos EUA deu entrada no Centro Médico Irvine da Universidade da Califórnia depois de sentir alguma fadiga e o quadro clínico não está ligado aos problemas de coração que o afetaram no passado. Após dois dias de tratamento, os médicos acreditam que poderá ter alta em breve.Bill Clinton foi presidente dos EUA entre 1993 e 2001.