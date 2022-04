António Costa anuncia desconto imediato de 10% nos combustíveis

Desconto significaria menos 16 cêntimos por litro.

Na primeira intervenção como líder do XXIII Governo constitucional na Assembleia da República, António Costa prometeu um desconto imediato de 10% no preço dos combustíveis. Antecipando-se à decisão da Comissão Europeia de autorizar a descida do IVA dos 23 para os 13%, Costa revelou esta quinta-feira no parlamento que o Governo vai baixar a taxa de ISP em 10%, o que, a preços desta quinta-feira, significaria menos 16 cêntimos por litro nos combustíveis, apurou o CM.

