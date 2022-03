António Costa considera que redução do IVA é "chave" para responder a subida de preços dos combustíveis

Posição foi transmitida por António Costa no plenário da reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República.

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que uma redução do IVA sobre os combustíveis é a "chave" para controlar a atual escalada de preços, mas acentuou que essa medida será temporária, vigorando apenas na atual conjuntura de crise.

Esta posição foi transmitida por António Costa no plenário da reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República e surgiu em resposta a uma parte da intervenção do presidente do PSD, Rui Rio, em matéria de medidas de combate à crise energética.





Perante os deputados, o líder do executivo começou por se referir às presentes limitações do presente quadro institucional em matéria de redução do IVA sobre os combustíveis, assinalando para o efeito que não basta uma autorização da parte da Comissão Europeia para que essa medida seja adotada, sendo também necessário que a Assembleia da República esteja em pleno funcionamento.