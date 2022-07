António Costa diz que confiança em Pedro Nuno Santos está restabelecida

O primeiro-ministro, António Costa, falou ao País sobre a polémica que envolveu um despacho do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a construção dos novos aeroportos em Alcochete e no Montijo.

"Houve um erro. Houve um erro grave. O ministro já o assumiu, está corrigido, agora é seguir em frente", António Costa classificou a situação com Pedro Nuno Santos como um "erro grave", mas garantiu que a confiança no ministro está "restabelecida". "Mais importante que tudo, porque até os políticos cometem erros, o mais importante é quando os erros são corrigidos", salientou.

O primeiro-ministro reforçou que "não sabia obviamente da existência daquele despacho" e garantiu que "está revogado, já não existe". António Costa sublinhou que é agora tempo para "acalmar tudo"."A orientação do Governo é em primeiro lugar que o País precisa urgentemente de aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa", disse o primeiro-ministro. "Havendo um congresso do PSD já este fim-de-semana é óbvio que devemos aguardar - para que PSD se predisponha a falar com Governo sobre o assunto", acrescentou."No momento que seja oportuno, e logo que possível, teremos oportunidade de falar e de trabalhar sobre uma solução - após tomada de posse do novo líder do PSD, Luís Montenegro", explicou António Costa.