António Costa diz que ficou de "conversar com o Presidente da República sobre João Galamba"

Primeiro-ministro falou aos jornalistas após Marcelo ter tomado a decisão de dissolver o Parlamento.

António Costa disse esta quinta-feira que ficou de falar com o Presidente da República sobre o futuro do ministro das Infraestruturas, após este ter sido constituído arguido no inquérito relacionado com os negócios do lítio e hidrogénio verde."Fiquei de falar com o senhor Presidente da República sobre esse assunto", disse, explicando ainda que João Galamba estará no Parlamento, na sexta-feira, nas audições sobre o Orçamento do Estado para 2024.O primeiro-ministro demissionário, que manterá funções até às próximas eleições marcadas para dia 10 de março de 2024, falou aos jornalistas esta noite após Marcelo Rebelo de Sousa anunciar a decisão de dissolver a Assembleia da República perante o cenário de crise política iniciado na terça-feira.

Costa revelou ainda que propôs a Marcelo o nome de Mário Centeno para o substituir no cargo de primeiro-ministro e evitar o cenário de eleições antecipadas. Descreveu o governador do Banco de Portugal como um homem de muita experiência política e com "muitas qualidades" para entregar ao PS.Apesar de a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa não ter sido aquela que o partido desejaria, deixa claro que respeita a opção tomada pelo chefe de Estado.Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro demissionário garantiu ainda não ter conhecimento sobre os 78 mil euros em notas encontrados no escritório do seu chefe de gabinete Vítor Escária e que o demitiu mal soube da notícia.

"Não, não sabia disso. E mal soube fiz aquilo que obviamente se impunha, que era demiti-lo", avançou.

