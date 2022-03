António Costa diz que "não seria do interesse do mundo" que NATO entrasse no conflito

Objetivo é diminuir a escalada deste conflito com determinação, força e serenidade.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que "não seria do interesse do mundo" que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) entrasse na guerra da Ucrânia, pois "elevaria a escalada deste conflito", apesar dos pedidos de Zelensky.

"O que o Presidente Zelensky desejava é o que a NATO enquanto tal não pode fazer, que era que [o país] se juntasse à Ucrânia ou que admitisse neste momento a Ucrânia e entrasse no conflito, mas acho que não seria do interesse do mundo", afirmou António Costa, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no quartel-general da NATO após a cimeira de líderes da Aliança.