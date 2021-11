António Costa garante que não existe casos em Portugal da nova variante da Covid-19

"É uma preocupação para o mundo inteiro", afirmou também o Primeiro-ministro.

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu este domingo que a variante Omicron do novo coronavírus preocupa "o mundo inteiro" e indicou que ainda não foi detetada em Portugal, mas se for serão tomadas "as medidas adequadas".

"É uma preocupação para o mundo inteiro", afirmou o primeiro-ministro, que falava aos jornalistas à chegada ao Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa.