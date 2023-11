António Costa lamenta morte da cantora Sara Tavares

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou a morte da cantora Sara Tavares este domingo, aos 45 anos."Lamento com profunda tristeza a morte prematura de Sara Tavares. A sua estreia, ainda muito jovem, num concurso de talentos, cativa os portugueses, tendo-se revelado uma cantora e compositora com uma linguagem musical própria, na qual se cruzam diferentes geografias sonoras", escreveu António Costa na rede social X, antigo Twitter.

Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internada.Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado "Kurtidu", saiu em setembro passado pela Sony Music.