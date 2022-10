António Costa "perplexo" com críticas do PSD ao acordo com Espanha e França sobre interconexões

Primeiro-ministro acusou o dirigente social-democrata Paulo Rangel de nada perceber do assunto.

O primeiro-ministro manifestou-se, esta segunda-feira, perplexo com as críticas do PSD ao princípio de acordo entre Portugal, Espanha e França para as interconexões energéticas europeias e acusou o dirigente social-democrata Paulo Rangel de nada perceber do assunto.

António Costa falava aos jornalistas após ter participado num conferência sobre competências digitais no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), depois de questionado sobre as críticas do PSD ao acordo alcançado na quinta-feira, em Bruxelas, entre os governos de Portugal, França e Espanha para acelerar as interconexões de energia.





Para Portugal a nova interconexão é "vantajosa" e o primeiro-ministro considera que "permite servir a produção nacional, o que é melhor do que o plano anterior".