António Costa reitera: "Tenho confiança em todos os membros do Governo"

Debate ficou marcado pelas polémicas que envolvem o ministro das Infraestruturas e também pela operação Tutti-Frutti.

O primeiro-ministro, António Costa, foi esta quarta-feira ao Parlamento para mais um debate sobre política geral, que ficou marcado pelos incidentes que envolvem o ministro João Galamba e a chamada do SIS para recuperar o computador levado pelo ex-adjunto do ministro.Debate ficou também marcado pelos mais recentes desenvolvimentos do caso ‘Tutti Frutti’