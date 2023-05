António Costa reúne-se com Marcelo Rebelo de Sousa

Primeiro-ministro pediu audiência ao presidente da República após ter estado reunido com o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se esta terça-feira com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Costa solicitou uma audiência com Marcelo após ter recebido em São Bento o ministro das Infraestruturas, João Galamba.





António Costa e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, estiveram reunidos esta manhã na sequência da intervenção do SIS (Serviço de Informações de Segurança) no caso do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas que, após ser exonerado, levou consigo um computador com informação considerada classificada. A reunião demorou mais de uma hora e o ministro das Infraestruturas abandonou o local sem prestar declarações aos jornalistas. O primeiro-ministro cancelou a agenda política para a tarde desta terça-feira. A reunião demorou mais de uma hora e o ministro das Infraestruturas abandonou o local sem prestar declarações aos jornalistas. O primeiro-ministro cancelou a agenda política para a tarde desta terça-feira.

Recorde-se que o primeiro-ministro quebrou esta segunda-feira à noite o silêncio, em declarações à RTP3, sobre a polémica que envolve o ministro das Infraestruturas e o Serviço de Informações de Segurança (SIS) e revelou que "ninguém no Governo deu ordens ao SIS" para intervir na

recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.



Em atualização