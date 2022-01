António Costa votou no Porto acompanhado por Rui Moreira

Primeiro ministro votou no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O primeiro-ministro António Costa votou antecipadamente, este domingo, para as eleições Legislativas. Costa deslocou-se ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para exercer o direito de voto e contou com a presença do atual presidente da CM do Porto, Rui Moreira, para o receber.António Costa referiu que "estão criadas as condições de segurança para que as pessoas possam votar". O primeiro-ministro apelou a que todos os portugueses exercecem o seu dever cívico de participar na eleição para o próximo Governo.O atual primeiro-ministro disse estar confiante sobre a tranquilidade e segurança que diz existir durante as votações dos confinados.Sobre o voto eletrónico, Costa afirmou que o "voto deve ser sempre presencial" mas não parece impossível um cenário com voto à distância, abrindo portas a um futuro com votação eletrónica.Costa fez ainda um balanço positivo da campanha e afirmou que está muito confiante.