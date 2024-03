António Pacheco, ex-jogador do Benfica e Sporting, luta pela vida após ataque cardíaco em convívio de amigos

Está internado na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Hospital de Faro.

Conhecido por ser um mestre a fintar nos relvados, António Pacheco enfrenta agora um adversário inesperado. O ex-jogador do Benfica e do Sporting, de 57 anos, sofreu um ataque cardíaco e está internado na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Hospital de Faro, a lutar pela vida.