António Silva é o jogador mais jovem de sempre a representar Portugal num mundial

Jovem português bate recorde que pertencia a Paulo Futre.

Já neste mundial dois jogadores entraram diretamente para o top cinco dos mais novos de sempre de Portugal em Mundiais. Nuno Mendes, devido a lesão não joga mais na prova, entrou para o segundo lugar da lista no jogo frente ao Uruguai. Gonçalo Ramos saltou do banco no jogo contra o Gana e tornou-se o quarto mais novo de sempre.

O jogador português, António Silva, tornou-se esta sexta-feira (frente à Coreia do Sul num jogo a contar para o Mundial2022) o mais jovem de sempre a representar Portugal num mundial de futebol.Com 19 anos, um mês e três dias, o jogador do Benfica bateu o recorde que pertencia anteriormente a Paulo Futre, que se tinha estreado num mundial com a selecção das quinas quando com 20 anos, três meses e seis dias, saltou do banco na vitória (1-0) frente a Inglaterra, no México1986.