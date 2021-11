António Zambujo dá quatro concertos com convidados especiais no Palco CMTV

O músico António Zambujo convidou Miguel Araújo, Samuel Úria, Luísa Sobral e Cláudia Pascoal para quatro concertos intimistas no Palco CMTV. O primeiro concerto tem data marcada para 25 de novembro e seguintes acontecem todas as quintas-feiras, às 21h00, no site do Correio da Manhã.