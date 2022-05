Anunciadas 12 bases militares russas na fronteira ocidental em resposta a reforço da Aliança

"Até ao final do ano, serão formadas 12 unidades e subunidades militares", afirmou o ministro da Defesa.

A Rússia vai criar 12 bases militares na sua fronteira ocidental até ao final do ano para responder ao reforço da NATO com a potencial integração da Finlândia e da Suécia, anunciou esta sexta-feira o ministro da Defesa, Serguei Shoigu.

"Os nossos vizinhos mais próximos, a Finlândia e a Suécia, solicitaram a adesão à NATO. Portanto, a tensão continua a crescer na área de responsabilidade do distrito militar ocidental", afirmou Shoigu, numa reunião do Ministério da Defesa russo transmitida na televisão pública.





"Estamos a tomar as devidas contramedidas. Para isso, estamos a melhorar ativamente a composição de combate das tropas. Até ao final do ano, serão formadas 12 unidades e subunidades militares no distrito militar ocidental", explicou.