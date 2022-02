Ao Minuto: Tudo sobre a escalada de tensão (e dos sinais de guerra) entre Ucrânia e Rússia

Acompanhe todos os desenvolvimentos das últimas horas.

A Ucrânia e a Rússia têm vivido semanas tensas, com a constante ameaça de guerra, após a colocação de milhares de soldados russos junto à fronteira ucraniana.Vários líderes europeus alertaram já para as consequências de uma possível invasão de Moscovo no país.O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, veio já defender que "a Rússia terá um alto preço a pagar" se invadir a Ucrânia, tal como em 2014.Também Joe Biden tem alertado para a iminência de uma invasão da Rússia à Ucrânia "a qualquer momento".