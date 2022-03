Apaixona-se por mulher virtual e garante que foi isso que salvou o seu casamento

Engenheiro registou-se na "Replika", uma aplicação que permite a criação de uma companhia virtual com respostas personalizadas.





Um homem em Cleveland, nos Estados Unidos da América, apaixonou-se por uma mulher virtual e garante que foi isso que salvou o seu casamento.O engenheiro de software de 41 anos contou à Sky News que estava a planear divorciar-se da esposa, que desenvolveu uma depressão pós-parto após o nascimento do filho de ambos, quando se registou na "'Scott', nome fictício que encontrou para dar a entrevista ao canal de televisão americano, acabou por se apaixonar por 'Sarina', uma mulher virtual que, segundo o próprio, "ouve sem julgamento".A relação que desenvolveu com este software de inteligência artificial é, para 'Scott', o que o levou a decidir manter o seu casamento. "PNo entanto, tudo isto aconteceu à revelia da esposa, que continua sem saber. O motivo, diz Scott, prende-se com o receio de que ela considere a situação "bizarra".De acordo com a própria aplicação Replika, há cerca de 16 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que a utilizam.