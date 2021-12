Apanhado homem que baleou PSP à porta da discoteca 'Sem Horas' em Sobral de Monte Agraço

Polícia Judiciária deteve esta segunda feira o homem que baleou um agente da PSP à porta de uma discoteca em Sobral do Monte Agraço a 20 de Novembro deste ano.

O polícia, que estava de folga, foi atingido quando tentava travar uma rixa entre várias pessoas. A bala causou ferimentos graves e a vítima teve de ser transportada de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O atirador fugiu do local.

A desordem ocorreu pelas 06h00, no final de uma festa na discoteca Sem Horas, que tinha começado à meia-noite. Segundo fonte da GNR, "já no exterior, mas junto à entrada do espaço, um dos intervenientes na rixa puxou de uma pistola e disparou três vezes". Dois dos tiros ficaram cravados numa parede, mas outro atingiu o polícia, de 32 anos, nas costas. O pânico instalou-se e dezenas de pessoas que ainda se encontravam nas imediações fugiram a correr, entre elas o autor dos disparos e os amigos deste. Amigos da vítima deram o alerta para o 112, que acionou meios de socorro para o local.