Taxista sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado.

O ladrão que esfaqueou um taxista, em Coimbra, na noite de 15 de janeiro, esqueceu-se do aparelho de vigilância a agressores de violência doméstica, no interior da viatura. Foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva.Saiba mais no site do Correio da Manhã