"Apeteceu-me dar um murro ao Kanye", diz Elon Musk após partilha polémica de cruz suástica

Rapper foi suspenso da rede social esta sexta-feira devido à partilha de vários tweets que incitavam à violência.

Elon Musk revelou, este domingo, que lhe apeteceu esmurrar o rapper norte-americano Kanye West após este ter partilhado no Twitter uma cruz suástica, combinada com a estrela judaica de David.



O rapper foi suspenso da rede social, esta sexta-feira, devido à partilha de vários tweets que incitavam à violência.





A conta será suspensa", garantiu Musk

no Twitter, esta sexta-feira.











— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022





As declarações do atual dono do Twitter surgem após ter sido questionado por um jornalista sobre como iria equilibrar a liberdade de expressão com os demais direitos fundamentais."Eu pessoalmente queria esmurrar o Kanye, isto estava definitivamente a incitar-me à violência. Não é fixe", respondeu Musk, citado pela foxnews."Tentei o meu melhor. Ainda assim, violou [Kanye West] novamente as regras de conduta, incitando à violência.I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

"Postar cruz suásticas é incitamento à violência", concluiu.



Também em outubro, o músico já tinha sido banido do Twitter face a comentários antissemitas.