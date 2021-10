APMA sucede ao SEF: Saiba o que fará esta nova agência

Votação final acontecerá na próxima sexta-feira no plenário. PCP já anunciou que vai manter o voto contra.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada esta quarta-feira de manhã na especialidade. A distribuição das competências anteriormente nas mãos do SEF vão agora passar para as alçadas da PSP, GNR, PJ e Instituto de Registos e Notariado, sendo também criada uma nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, tal como proposto pelo Bloco de Esquerda.



A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Constitucionais com os votos a favor de PS, Bloco e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. PCP e PSD votaram contra a proposta de lei e as alterações propostas pelo PS e BE. CDS, PAN e Chega faltaram à reunião.





Esta proposta que é agora aprovada é um misto entre o projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda e a proposta de lei do Governo. Entre as bases da proposta do Bloco estava a criação da Agência.Matéria migratória e asilo, são estes os pontos chave de trabalho desta nova agência portuguesa.Os principais objetivos da APMA vão passar por regularizar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, tratar da emissão de pareceres sobre pedidos de vistos, asilo ou instalação de refugiados, e participar na execução da política de cooperação internacional do Estado no âmbito das migrações e asilo, segundo o Público.As bases de dados atuais do SEF vão ser transferidas para a APMA.O PCP já anunciou que vai manter o voto contra este diploma. A votação final acontecerá na próxima sexta-feira no plenário.