Apoio extraordinário de 90 euros para famílias vulneráveis começa a ser pago esta quinta-feira

Agregados familiares elegíveis para o apoio receberão no ano de 2023 um montante global de 360 euros.

O primeiro pagamento do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, numa quantia de 90 euros, é realizado esta quinta-feira, por transferência bancária, "a todos os agregados familiares beneficiários da tarifa social de energia elétrica e de prestações sociais mínimas", revelou o Governo em comunicado.

Será o primeiro pagamento deste apoio extraordinário e é referente ao primeiro trimestre de 2023. Os próximos pagamentos, também no valor de 90 euros, "serão realizados nos meses de junho, agosto e novembro, o que significa que todos estes agregados familiares receberão no ano de 2023 um montante global de 360 euros", diz o comunicado.

"Trata-se de mais uma medida extraordinária para apoiar as famílias mais vulneráveis face ao aumento de custos decorrentes da inflação. Através de uma operação de enorme amplitude todas as famílias receberão amanhã nas suas contas bancárias este primeiro montante", afirmou Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no comunicado.

Todos os beneficiários que ainda não atualizaram o IBAN através da Segurança Social Direta, ainda o podem fazer, uma vez que está assegurado o pagamento retroativo do apoio.